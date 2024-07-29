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ترامب يوافق على إجراء مقابلة مع «التحقيقات الفيدرالي» حول محاولة اغتياله

ترامب يوافق على إجراء مقابلة مع «التحقيقات الفيدرالي» حول محاولة اغتياله
30 يوليو 2024 01:10

واشنطن (رويترز) 

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أكد مسؤول في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) أمس أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وافق على حضور مقابلة مع المكتب الذي يواصل التحقيق في محاولة اغتيال الرئيس السابق يوم 13 يوليو.
وقال كيفن روجيك، الضابط الخاص المسؤول عن المكتب في بيتسبرج خلال إفادة صحفية: إن ترامب وافق على حضور مقابلة «ستكون متسقة مع أي مقابلة نجريها مع الضحايا»، وأضاف «نريد أن نعرف وجهة نظره». 
وقال مسؤولون بالمكتب خلال الإفادة أمس إنهم لم يحددوا بعد دافع توماس كروكس البالغ من العمر 20 عاماً، والذي قُتل برصاص أحد ضباط الخدمة السرية بعد أن أطلق النار صوب ترامب. لكنهم قالوا إنه أجرى عمليات بحث عبر الإنترنت عن حوادث إطلاق نار جماعي سابقة، وعن أجهزة متفجرة بدائية الصنع ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي في مايو الماضي.

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