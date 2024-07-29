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أوكرانيا تقصف كورسك الروسية بمسيرات

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف (أرشيفية)
30 يوليو 2024 01:09

عواصم (وكالات) 

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أفاد القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، أول أمس، أن كييف أطلقت أكثر من عشرين طائرة مُسيرة على المنطقة في عدة موجات من الهجمات بدأت ليل السبت الماضي وألحقت أضراراً بمستودع للنفط.
وقال أندريه سميرنوف القائم بأعمال الحاكم على تطبيق تيليجرام: إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ما لا يقل عن 13 طائرة مسيرة أطلقت من أوكرانيا في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي. وأضاف أن ذلك يأتي بعد تدمير 19 طائرة مسيرة فوق المنطقة خلال النهار.
ولم يذكر سميرنوف عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها أوكرانيا.
وأضاف أن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد حريق في مستودع للنفط في المنطقة أشعله هجوم نفذته أوكرانيا بطائرات مسيرة ليل السبت.
وقال: إن الهجمات تسببت في أضرار طفيفة لعدة مبان سكنية. ونادراً ما يكشف المسؤولون الروس عن المدى الكامل للأضرار الناجمة عن هجمات أوكرانية. 
وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة أوريول في جنوب غرب روسيا: إن هجوماً شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة ألحق أضراراً بمحطة للكهرباء في المنطقة. وقال حاكم المنطقة على تيليجرام: إن أربع طائرات مسيرة على الأقل دُمرت أيضاً فوق منطقة بريانسك، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا.

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