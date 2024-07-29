مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: الإمارات في صدارة الدول الداعمة إنسانياً لغزة

ايسيدورا شيريش (أبوظبي)

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، خلال 2024، وأكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم العربي، والتاسعة عالمياً على مستوى المساعدات الإنسانية الدولية، وفقاً لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «FTS».

وتبرعت الإمارات بمبلغ 204 ملايين دولار حتى الآن، بما يمثل 13% من إجمالي تدفقات التمويل الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يضعها خلف الولايات المتحدة وقبل مساهمين بارزين مثل المفوضية الأوروبية. وفي أحدث مساعدة إنسانية إماراتية، وصلت سفينة المساعدات الإماراتية الرابعة المتجهة إلى غزة إلى ميناء العريش الأحد الماضي، حاملة 5.340 طن إمدادات كجزء من عملية «الفارس الشهم 3» التي تهدف إلى تخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة. وقال راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «تواصل دولة الإمارات القيام بدورها الإنساني والإغاثي لمساعدة أشقائنا الفلسطينيين بكل الوسائل المتاحة للتخفيف من حدة الظروف الإنسانية التي يعانون منها جراء العمليات الجارية».

وتعد دولة الإمارات أكبر مانح إنساني في العالم العربي وتاسع أكبر مانح إنساني عالمي في عام 2024 حتى الآن، حيث تبرعت بمبلغ يزيد على 256 مليون دولار، كما تعهدت بمبلغ إضافي قدره 15 مليون دولار لقضايا مختلفة.

وكانت منظمات الأمم المتحدة المستفيد الرئيسي من مساهمات الإمارات الإنسانية - حيث تلقى برنامج الأغذية العالمي 55.2% من التبرعات التي تزيد على 141 مليون دولار، تلاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بنسبة 7.8% بما يزيد على 20 مليون دولار، ومنظمة الصحة العالمية بنسبة 6.8% بما يزيد على 17 مليون دولار.

ومن إجمالي التبرعات، ذهبت 79.8% إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، و6.6% إلى السودان، بمبلغ 17 مليون دولار، و4.5% إلى أوكرانيا بما يزيد على11 مليون دولار، فيما تم توجيه الباقي إلى مناطق أخرى بحاجة.

وفيما يتعلق بتخصيص القطاعات، كان الأمن الغذائي هو التركيز الأساسي، حيث تلقى 45.2% بما يزيد على 87 مليون دولار من إجمالي المساهمات.

وتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى خدمات التنسيق والدعم بنسبة 18.4% ما يزيد على 35 مليون دولار، والمأوى الطارئ بنسبة 11.4% ما يزيد على 21 مليون دولار، والصحة بنسبة 9.7% بما يزيد على 18 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واللوجستيات.

من الجدير بالذكر، نهج الإمارات في المساعدة الخارجية متجذر بعمق من خلال المبادئ التي وضعها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مما يعكس استراتيجية المساعدة في البلاد التزامًا بالسلام والأمن والازدهار العالمي، حيث تصل المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص في 140 دولة من خلال أكثر من 40 منظمة، وفقًا لموقع وزارة الخارجية الإماراتية.