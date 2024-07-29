بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة لبنان

نصحت المملكة المتحدة، الاثنين، الرعايا البريطانيين بمغادرة لبنان وتجنّب السفر إليه، وذلك في خضم جهود دبلوماسية تُبذل لاحتواء أي تصعيد في المنطقة.

وجاء في منشور لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "ننصح الرعايا البريطانيين بمغادرة لبنان وبعدم السفر إليه. الوضع في تغيّر سريع".

كانت مصر أعربت، الاثنين، عن تضامنها الكامل مع لبنان ورفضها لأية تهديدات تستهدف زعزعة استقراره أو سلامة شعبه.

كما عبرت القاهرة عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الحالي، وتأثيراته المحتملة على أمن لبنان.