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تقلص عدد المرشحين الديمقراطيين لمنصب نائب هاريس

كامالا هاريس
30 يوليو 2024 09:32

تقلصت قائمة المرشحين لخوض الانتخابات مع كامالا هاريس، المفترض ترشحها للرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، مع خروج حاكم ولاية نورث كارولينا روي كوبر وحاكمة ميشيجان جريتشن ويتمر.

المرشحون لمنصب نائب الرئيس يمكن أن يؤدوا دوراً في إحداث توازن لفرص المرشح لمنصب الرئيس لجذب شريحة أوسع من الناخبين.
وانسحب كوبر من قائمة مرشحي نائب الرئيس، قائلاً في بيان الاثنين "تشرفت بكوني في هذه القائمة.. فقط لم يكن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لنورث كارولينا وبالنسبة لي لأكون مرشحاً لمنصب وطني".

وقالت ويتمر في برنامج تلفزيوني إنها "ليست ضمن من يتم النظر فيهم" للترشح على منصب نائب الرئيس إلى جانب هاريس.

توقفت هاريس عن نشاطات الحملة هذا الأسبوع، وقال مصدران مطلعان إنها أجرت محادثات خاصة مع عدد من المرشحين، بينهم حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو.

ومن بين المرشحين الآخرين الذين يجري النظر فيهم حاكم كنتاكي آندي بشير وعضو مجلس الشيوخ عن أريزونا مارك كيلي وحاكم مينيسوتا تيم والز ووزير النقل بيت بوتيجيج.

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