الأربعاء 31 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اندلاع حريق ضخم في جزيرة وابية اليونانية

أرشيفية
30 يوليو 2024 13:04

يكافح المئات من رجال الإطفاء والمتطوعون حريق غابات كبير اليوم الثلاثاء في جزيرة وابية، ثاني أكبر جزيرة يونانية، حيث من المستحيل تقريباً احتواء الحريق بسبب الرياح القوية. وقال متحدث باسم قطاع الإطفاء إن الحريق امتد سريعاً في التضاريس الوعرة.

وتم إخلاء عدة قرى وبلدات في المناطق المتضررة بالجزء الجنوبي من الجزيرة كإجراء احترازي.
وقالت السلطات إن أكثر من 200 من رجال الإطفاء والمئات من المتطوعين يكافحون الحرائق.

وبالإضافة إلى سبع طائرات تابعة للإطفاء وأربع مروحيات، تواجدت قوات خفر السواحل في موقع الحريق بقارب لإخماد الحريق.

أخبار ذات صلة
السيطرة على حريق كبير في جزيرة يونانية
اليونان تكافح حرائق الغابات


ويعد الحريق في وابيه واحداً من بين أكثر من 50 حريقاً اندلع في اليونان خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما قاله المتحدث باسم قطاع الإطفاء. مع ذلك، تم السيطرة سريعاً على الحرائق في كل مكان.

المصدر: وكالات
اندلاع حريق
اليونان
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
بوجران تحرز ذهبية الترايثلون
الرياضة
بوجران تحرز ذهبية الترايثلون
اليوم 12:45
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
الرياضة
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
اليوم 12:30
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!
الرياضة
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!
اليوم 12:05
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©