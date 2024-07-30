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مقتل العشرات وفقدان المئات جراء انهيارات أرضية بولاية كيرلا في الهند

مقتل العشرات وفقدان المئات جراء انهيارات أرضية بولاية كيرلا في الهند
30 يوليو 2024 16:44

 ذكرت وسائل إعلام محلية أن 93 شخصاً لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية في مزارع للشاي بولاية كيرالا جنوب الهند اليوم الثلاثاء، إذ أدت أمطار غزيرة إلى انهيار سفوح تلال ليتدفق فيض من الوحل والمياه والصخور.

 وانهارت سفوح التلال بعد منتصف الليل بينما كان عمال المزارع وأسرهم نائمين في منطقة واياناد في ولاية كيرالا التي تشتهر بأنها واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في الهند.

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وقال مسؤولون حكوميون إن حوالي 350 أسرة كانت تعيش في المنطقة المتضررة، وجرى إنقاذ 250 شخصاً حتى الآن.
وقال مكتب رئيس وزراء الولاية في بيان إنه تمت الاستعانة بمهندسين من الجيش للمساعدة في بناء جسر بديل بعد انهيار جسر يربط المنطقة المتضررة بأقرب بلدة لها.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن أمطاراً غزيرة للغاية هطلت على شمال ووسط ولاية كيرالا اليوم الثلاثاء، مع توقع هطول المزيد من الأمطار طوال اليوم.

المصدر: وكالات
انهيارات أرضية
الهند
كيرلا
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