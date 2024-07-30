موجة الحر تتواصل خلال أولمبياد باريس

امتدت موجة الحر الثلاثاء إلى منطقة العاصمة الفرنسية باريس التي تم وضعها أيضا في حالة تأهب تحسبا لخطر عواصف رعدية في وقت متأخر بعد الظهر، ما قد يؤدي إلى تعطيل فعاليات أولمبية.

وستتعرض المواقع الأولمبية في منطقة باريس لحرارة تصل إلى 35 درجة الثلاثاء «وستكون ليلة الثلاثاء الأربعاء شديدة الحرارة، مع درجات دنيا تناهز 22 درجة»، بحسب التوقعات.

أما خطر هطول الأمطار الغزيرة، وهو العامل الرئيسي لتدهور نوعية المياه في نهر السين، فهو يهدد إقامة حدث السباق الثلاثي (الترياتلون) للرجال الذي كان من المقرر تنظيمه في البداية الثلاثاء وتم تأجيله إلى الأربعاء بسبب ارتفاع مستوى التلوث.

وقال خبير في الأرصاد الجوية من قناة «ميتيو» المتخصصة لوكالة فرانس برس إن العواصف الرعدية في منطقة باريس قد تكون «عنيفة محليا» حتى لو كان «من الصعب للغاية» التنبؤ بمكانها بدقة.

وقد يصل معدل هطول الأمطار التراكمي إلى ما بين 30 إلى 50 ملم، كما قد تصل سرعة الرياح إلى 80 كم/ساعة في مناطق معينة، ما قد «يعطل» بعض الأحداث.

ووسعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من 41 إلى 45 قائمة المقاطعات في النصف الجنوبي من البلاد الموضوعة تحت خانة التحذير البرتقالي لموجات الحر، وتتوقع «حرارة شديدة» تتراوح بين 35 إلى 36 درجة مئوية «في جزء كبير من البلاد».