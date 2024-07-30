الأربعاء 31 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موجة الحر تتواصل خلال أولمبياد باريس

موجة الحر تتواصل خلال أولمبياد باريس
30 يوليو 2024 19:31

امتدت موجة الحر الثلاثاء إلى منطقة العاصمة الفرنسية باريس التي تم وضعها أيضا في حالة تأهب تحسبا لخطر عواصف رعدية في وقت متأخر بعد الظهر، ما قد يؤدي إلى تعطيل فعاليات أولمبية.
وستتعرض المواقع الأولمبية في منطقة باريس لحرارة تصل إلى 35 درجة الثلاثاء «وستكون ليلة الثلاثاء الأربعاء شديدة الحرارة، مع درجات دنيا تناهز 22 درجة»، بحسب التوقعات.

أخبار ذات صلة
بوجران تحرز ذهبية الترايثلون
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!

أما خطر هطول الأمطار الغزيرة، وهو العامل الرئيسي لتدهور نوعية المياه في نهر السين، فهو يهدد إقامة حدث السباق الثلاثي (الترياتلون) للرجال الذي كان من المقرر تنظيمه في البداية الثلاثاء وتم تأجيله إلى الأربعاء بسبب ارتفاع مستوى التلوث.
وقال خبير في الأرصاد الجوية من قناة «ميتيو» المتخصصة لوكالة فرانس برس إن العواصف الرعدية في منطقة باريس قد تكون «عنيفة محليا» حتى لو كان «من الصعب للغاية» التنبؤ بمكانها بدقة.
وقد يصل معدل هطول الأمطار التراكمي إلى ما بين 30 إلى 50 ملم، كما قد تصل سرعة الرياح إلى 80 كم/ساعة في مناطق معينة، ما قد «يعطل» بعض الأحداث.
ووسعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من 41 إلى 45 قائمة المقاطعات في النصف الجنوبي من البلاد الموضوعة تحت خانة التحذير البرتقالي لموجات الحر، وتتوقع «حرارة شديدة» تتراوح بين 35 إلى 36 درجة مئوية «في جزء كبير من البلاد».

 

المصدر: آ ف ب
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
بوجران تحرز ذهبية الترايثلون
الرياضة
بوجران تحرز ذهبية الترايثلون
اليوم 12:45
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
الرياضة
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
اليوم 12:30
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!
الرياضة
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!
اليوم 12:05
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©