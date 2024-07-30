اليونان تكافح حرائق الغابات

قالت السلطات المحلية، إن حرائق غابات أججتها رياح قوية اندلعت في أجزاء من اليونان ومنطقة البلقان، اليوم الثلاثاء، لتلتهم غابات ومنازل، فيما صدرت أوامر بإخلاء منتجع في ألبانيا.

ويقول علماء، إن المنطقة شهدت درجات حرارة أعلى من المتوسط وظروفاً جافة خلال الشهر الماضي، وهي ظروف مثالية لحرائق الغابات.

واندلعت النيران لتجتاح أشجار الصنوبر المحيطة بمجمع فندقي في بلدة شينجين الساحلية الألبانية، حيث أمرت السلطات بإجلاء المقيمين.

وقالت السلطات في مقدونيا الشمالية، إن النيران اندلعت قرب الحدود اليونانية، وأتت على خمسة منازل، مما أجبر السلطات على إجلاء السكان.

وأفاد السكان لوسائل إعلام محلية بانقطاع الكهرباء وخدمات الهاتف. وقالت السلطات، إن حريقا اندلع شمالاً، أمس الاثنين، أتى على عشرات المباني وتسبب في وفاة رجل.

وقال جوران ستويانوفسكي المسؤول بإدارة الأزمات في مقدونيا الشمالية لرويترز «لدينا الكثير من الحرائق. اشتعلت النار في آلاف الأفدنة. نصف البلاد تلتهمها النيران»، مضيفاً أن الرياح القوية تعرقل جهود رجال الإطفاء.

وفي كرواتيا، قال مسؤول إطفاء محلي عبر الهاتف إن حريقا شب في نحو 1100 فدان من غابات الصنوبر حول مدينة سيبينيك الساحلية.

في أثناء ذلك، تمكن أكثر من 200 رجل إطفاء مدعومين بطائرات هليكوبتر وطائرات تحمل الماء من احتواء حريق غابات في جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، بعد أن أمرت السلطات بإخلاء قريتين، حسبما ذكرت هيئة الإطفاء.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده تواجه «صيفاً صعباً للغاية» فيما يتعلق بالظروف المناخية.

وأضاف في اجتماع لمجلس الوزراء «لا يزال أمامنا شهر صعب للغاية وهو أغسطس. ومن الواضح أننا جميعاً بحاجة إلى أن نكون في حالة تأهب قصوى».

وأصبحت حرائق الغابات في اليونان أكثر تواتراً في السنوات القليلة الماضية خلال فصول الصيف التي تزداد حرارة وجفافاً ويربطها العلماء بتغير المناخ. وأظهرت بيانات إدارة الإطفاء اندلاع أكثر من ثمانية آلاف حريق العام الماضي.