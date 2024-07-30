مصر تدعو إلى دعم استقرار لبنان ووقف الحرب في غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضرورة دعم استقرار لبنان ووقف الحرب في غزة فوراً.

وشدد عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، على موقف مصر الداعي لوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل نحو تسوية نهائية للقضية الفلسطينية.

وبحث الجانبان الجهود الجارية لرعاية مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وأكدا أهمية دعم السلطة الفلسطينية.. وتطرقا إلى الاتصالات التي تجريها مصر لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية إلى جانب الجهود لحلحلة الأزمة في السودان، وعبرا عن تطلعهما لنجاح محادثات وقف إطلاق النار في السودان، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.