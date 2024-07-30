ميلوني: الصين «لاعب رئيس» في عملية السلام بأوكرانيا

بكين (د ب أ)

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إمكانية قيام الصين بالمساعدة في إنهاء الحرب الضروس التي تشنها روسيا على أوكرانيا، في الوقت الذي أقامت فيه علاقات أوثق مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت ميلوني، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين أمس: إن الحكومة الصينية طرف مهم في إيجاد حل للصراع الروسي-الأوكراني، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء. وقالت ميلوني، في أول زيارة رسمية تقوم بها للصين منذ توليها رئاسة الوزراء في إيطاليا عام 2022: «اعتقد أن الصين يمكن أن تصبح لاعباً رئيساً في المساعدة في تحديد عناصر السلام العادل، انطلاقاً من مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية التي تدعو إليها دائماً». ووصلت ميلوني إلى العاصمة الصينية يوم السبت الماضي حيث اجتمعت مع الرئيس شي جين بينج لإجراء محادثات الاثنين الماضي.