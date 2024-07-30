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جي دي فانس: دخول هاريس سباق الرئاسة «ضربة مباغتة»

جي دي فانس
31 يوليو 2024 01:17

واشنطن (أ ف ب) 

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قال جي دي فانس، مرشح دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، إن دخول كامالا هاريس السباق إلى البيت الأبيض بعد انسحاب جو بايدن كان «ضربة مباغتة»، وفق ما جاء في تسجيل حصلت عليه صحيفة «واشنطن بوست».
وقال جي دي فانس لمانحين التقاهم قبل أيام، بحسب الصحيفة الأميركية «شعرنا جميعاً بأن الأمر يشبه إلى حد ما ضربة مباغتة». وهي تصريحات تتناقض مع الرسائل العامة لحملته لكنها تكشف عن إرباكات في سباق أعد على أساس المواجهة بين ترامب وبايدن.
أصرت حملة فانس - ترامب على أن دخول نائبة الرئيس «الديمقراطي» السباق لن يقلب استراتيجيتها، وأن هاريس تتحمل مسؤولية سياسات رئيسها بايدن.
 وقال فانس إن «هاريس لا تحمل الأعباء الشخصية والسياسية نفسها مثل جو بايدن، لأنه مهما يمكن أن نقول، فهي أصغر سناً بكثير. ومن الواضح أنها لا تواجه الصعوبات نفسها». برزت هاريس كمرشحة عن الحزب «الديمقراطي» بعد قرار بايدن البالغ 81 عاماً الانسحاب من خوض الانتخابات الرئاسية خشية من المشكلات التي قد تنجم عن تقدمه في العمر.
ولم يترك ذلك الكثير من الوقت للديمقراطيين لتنسيق حملتهم للانتخابات المقررة في 5 نوفمبر. لكن دخولها أثار أيضاً حماسة بين شريحة كبيرة من الناخبين الذين سئموا من السجال المكرر بين بايدن وترامب، كما يسلط الضوء على أن ترامب البالغ 78 عاماً، والمعرّض أيضاً لارتكاب هفوات في خطاباته المتقطعة والمربكة، هو أكبر المرشحين الرئاسيين الأميركيين سناً على الإطلاق.

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