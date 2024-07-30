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السيطرة على حريق كبير في جزيرة يونانية

السيطرة على حريق كبير في جزيرة يونانية
30 يوليو 2024 23:33


 تمت السيطرة على حريق غابات كبير، اليوم الثلاثاء، في جزيرة وابية، ثاني أكبر جزيرة يونانية، بينما نشبت حرائق كبرى في عدد من دول البلقان.
  وقال متحدث باسم قطاع الإطفاء، إن الحريق امتد سريعاً في التضاريس الوعرة. وتم إخلاء عدة قرى وبلدات في المناطق المتضررة بالجزء الجنوبي من الجزيرة كإجراء احترازي. 
وقالت السلطات، إن أكثر من 200 من رجال الإطفاء والمئات من المتطوعين كافحوا الحرائق. وبالإضافة إلى سبع طائرات تابعة للإطفاء وأربع مروحيات، تواجدت قوات خفر السواحل في موقع الحريق بقارب لإخماد الحريق. وسيواصل قطاع الإطفاء مراقبة الوضع ورصد أي مصادر جديدة للحرائق في المراحل المبكرة وإخمادها. 
ويعد الحريق في وابيه واحداً من بين أكثر من 50 حريقاً اندلع في اليونان خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما قاله المتحدث باسم قطاع الإطفاء. مع ذلك، تم السيطرة سريعاً على الحرائق في كل مكان تقريبا. وقال عمدة بلدة كيمي اليفري التي ضربتها الحرائق لصحيفة كاثيميريني «لقد اعتدنا الحرائق لعدة أعوام».
 ويأمل السكان في إخماد الحريق سريعاً. وفي حال لم يحدث ذلك، سوف يصبح الوضع أكثر خطورة. وفي مقدونيا الشمالية، توفي رجل بعدما فشلت السلطات في إنقاذه من منزله المحترق في قرية شرق العاصمة سكوبيه. وما زال هناك حوالي 14 حريقاً نشطاً في البلاد اليوم الثلاثاء، مقارنة بـ 46 حريقاً أمس. 
ويستخدم قطاع الإطفاء والجيش مروحيات لإخماد الحرائق. ونقلت وسائل الإعلام مشاهد مأسوية من قرية في تبديل عرض جدول المحتويات سفيتي نيكولا، حيث تم إقناع السكان بصعوبة بمغادرة منازلهم المحترقة. واندلعت النيران في غابات الصنوبر وبساتين الزيتون في منطقة دالماتسيا جنوبي كرواتيا، فيما تم إخلاء قرية بلاستوفو قرب منتزه كركا الوطني.

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المصدر: د ب أ
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