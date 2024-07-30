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باريس تدعم خطة الرباط بشأن الصحراء المغربية

باريس تدعم خطة الرباط بشأن الصحراء المغربية
31 يوليو 2024 01:17

الرباط (الاتحاد) 

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أكدت فرنسا، أمس، دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط حول الصحراء المغربية، معتبرةً أنه الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية النزاع المستمر منذ نحو خمسين عاماً.
 وكان المغرب يترقب هذه الخطوة الفرنسية، وقد أشادت سفيرته في باريس، سميرة سيطايل، بالدعم الواضح للسيادة المغربية، في تعليق على الخطوة الفرنسية.
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه العرش، أن حاضر ومستقبل صحراء المغرب يندرجان في إطار سيادته. وأكد أنه بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية، مضيفاً: دعمُنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تَقدم به المغرب في عام 2007 واضح وثابت.
 وكتب ماكرون في رسالته أن هذا المخطط يشكل، من الآن فصاعداً، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، ومستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وعلق الديوان الملكي المغربي في بيان بالقول، إن إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يشكل تطوراً مهماً وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء.

فرنسا
الرباط
باريس
الصحراء المغربية
المغرب
إيمانويل ماكرون
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