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طرابلس تعلن ترحيل 370 مهاجراً غير نظامي

مهاجرون غير نظاميين يتأهبون للمغادرة من مطار طرابلس في إطار عمليات الإعادة الطوعية (أرشيفية)
31 يوليو 2024 01:16

طرابلس (أ ف ب) 

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أعلنت السلطات الليبية، أمس، إعادة نحو 370 نيجيرياً ومالياً من المهاجرين غير النظاميين، بينهم أكثر من 100 امرأة وطفل، إلى البلدين. وقال اللواء محمد بريدعة، المسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية، لوكالة فرانس برس، إن «الجهاز بدأ أمس عملية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم»، وذلك في رحلتين؛ الأولى تقل 204 نيجيريين والثانية تقل 165 مالياً. ومن بين المهاجرين النيجيريين، هناك 108 نساء و18 قاصراً و9 أطفال. وأكد المسؤول الليبي أن «رحلات المغادرة الطوعية هذه يتم تنظيمها بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة».
وتساعد المنظمة الدولية للهجرة، والتي تنشط في ليبيا، من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية، في تسهيل عودة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا أو المعرضين للخطر.
 واستغل المهرِّبون مناخَ عدم الاستقرار الذي ساد ليبيا منذ عام 2011 لتطوير شبكات الهجرة غير الشرعية. وتعد ليبيا التي تقع على بعد 300 كيلومتر من ساحل إيطاليا، إحدى دول المغادرة الرئيسة في شمال أفريقيا بالنسبة لآلاف المهاجرين، ومعظمهم من جنوب الصحراء الكبرى الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا.

طرابلس
ليبيا
نيجيريا
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
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