الخميس 1 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هاريس تتقدم على ترامب في أحدث استطلاع لآراء الناخبين

هاريس تتقدم على ترامب في أحدث استطلاع لآراء الناخبين
31 يوليو 2024 08:55

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته رويترز/إبسوس تقدم المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأميركية كاملا هاريس بفارق نقطة مئوية واحدة على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الأحد أن هاريس تحظى بدعم 43 بالمئة من الناخبين المسجلين، مقابل 42 بالمئة لترامب.
وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس الأسبوع الماضي قد أظهر تقدم هاريس على ترامب بواقع 44 إلى 42 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع أن الناخبين المسجلين يفضلون نهج ترامب في مجالات الاقتصاد والهجرة والجريمة، في حين يرون أن هاريس لديها خطة أفضل في مجال الرعاية الصحية.
وشمل الاستطلاع 1025 بالغاً أميركياً، من بينهم 876 ناخباً مسجلاً، وأجري عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية في الفترة من 26 إلى 28 يوليو.

أخبار ذات صلة
"هاريس" قد تزيد حصة الرؤساء المنحدرين من ولايات غربية
هاريس تراهن على الجيل «زد» للفوز في انتخابات نوفمبر
المصدر: وكالات
كامالا هاريس
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
جلسات التدريب في أبوظبي تشعل الأجواء قبل «ليلة النزال»
الرياضة
جلسات التدريب في أبوظبي تشعل الأجواء قبل «ليلة النزال»
اليوم 21:00
«أبوظبي إكستريم» تختتم «الوزن الرسمي» و«مواجهة الأبطال»
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تختتم «الوزن الرسمي» و«مواجهة الأبطال»
اليوم 20:54
رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال
الأخبار العالمية
إستونيا تشدد الضوابط الجمركية على الحدود مع روسيا
اليوم 20:51
طائرات تقل سجناء في مطار في أنقرة
الأخبار العالمية
تركيا تعلن تبادل سجناء بين روسيا ودول غربية
اليوم 20:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©