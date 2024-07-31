جهود حثيثة لاحتواء حريق غابات مستعر في كاليفورنيا

قال مسؤولو الإطفاء في كاليفورنيا إن أكبر حريق غابات تشهده حالياً الولايات المتحدة امتد إلى مساحة تقارب 600 ميل مربع بحلول صباح اليوم الثلاثاء، أي أكبر من مساحة مدينة لوس انجيليس، في حين يحاول آلاف من رجال الإطفاء جاهدين للسيطرة على الحريق المستعر في منطقة برية شمالي سكرامنتو.



ويعمل أكثر من خمسة آلاف رجل إطفاء من مختلف أنحاء كاليفورنيا وولايات أخرى على مدار الساعة لإخماد حريق بارك المستعر في سنترال فالي على بعد نحو 145 كيلومتراً شمالي سكرامنتو عاصمة الولاية.

وذكر مسؤولون أن الحريق أتى على 383 ألفاً و600 فدان ليصبح خامس أكبر حريق غابات في تاريخ كاليفورنيا.



وحذر قائد فريق الإطفاء دان كولينز بإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا من أن حريق بارك ينتشر بسرعة ويذكيه العشب الجاف والأحراش والأخشاب.



وقال مسؤولون في مكافحة الحرائق إن حريق بارك، الذي لم يتم احتواؤه إلا بنسبة 14 بالمئة حتى اليوم الثلاثاء، أجبر أكثر من 4000 شخص على إخلاء منازلهم ودمر أو ألحق أضراراً بأكثر من 192 مبنى. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات.