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1.15 مليون شخص تضرروا من الأمطار الغزيرة في هونان بالصين

1.15 مليون شخص تضرروا من الأمطار الغزيرة في هونان بالصين
31 يوليو 2024 11:25

أثرت الأمطار الغزيرة على 1.15 مليون شخص في مقاطعة هونان بوسط الصين منذ يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت حوالي 6.13 مليار يوان (حوالي 859.75 مليون دولار أميركي)، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الأربعاء.

 وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، أن العواصف المطيرة القوية الناجمة عن الإعصار "جايمي"، أدت إلى إجلاء 95 ألف شخص في المقاطعة، بينهم 49 ألفاً و800 شخص يحتاجون إلى إغاثة طارئة، وفقاً للإحصاءات الأولية الصادرة عن مقر مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المقاطعة. 

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 كما دمرت الأمطار الغزيرة عشرات الآلاف من الهكتارات.

 وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في المقاطعة، هطول أمطار غزيرة في شمال غربي هونان خلال يوم أو يومين قادمين، ونصحت باتخاذ تدابير وقائية.

المصدر: وام
الفيضانات
الصين
الأمطار الغزيرة
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