ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية في الهند



قال مسؤولون حكوميون محليون، اليوم الأربعاء، إن الانهيارات الأرضية التي ضربت ولاية كيرالا في جنوب الهند أودت بحياة ما لا يقل عن 188 شخصاً، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ عمليات البحث عن 225 مفقوداً، يخشى أنهم حوصروا أسفل الطمي والأوحال والركام. ووقعت انهيارات أرضية في منطقة واياناد في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، مما أدى إلى حصار الأشخاص في منازلهم أثناء نومهم.

وأفادت صحيفة هندو بأن الحكومة المحلية تقوم بجمع البيانات بشأن الأشخاص المقيمين في المنطقة والذين تم العثور عليهم بعد الانهيارات الأرضية والذين مازالوا مفقودين.

يشار إلى أن هطول الأمطار باستمرار خلال يومين تسبب في حدوث انهيارات أرضية، مما أسفر عن فيضان الأنهار المملوءة بالطمي والصخور، لتجتاح الجسور وتعرقل الطرق، مما يصعب من عمليات الإنقاذ.

ويقوم مهندسو الجيش ببناء جسر مؤقت لإنقاذ الأشخاص من مدينة مونداكاي التي تقطعت بها السبل تماما. ويقيم أكثر من 3000 شخص في أماكن إيواء تمت إقامتها في أماكن أكثر أمناً. ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار.