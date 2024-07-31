إنقاذ طيارين اثنين سقطا في البحر المتجمد قبالة جرينلاند

تمكنت قوات الطوارئ الدنماركية من إنقاذ طيارين اثنين كانا يقودان طائرة ألمانية صغيرة وذلك بعد هبوط اضطراري للطائرة في البحر المتجمد قبالة جزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك.

وكما أفادت القيادة القطبية للقوات المسلحة الدنماركية، المسؤولة عن المنطقة، كانت الطائرة أطلقت نداء استغاثة أول أمس الاثنين أثناء رحلتها من كندا إلى نارساك بجنوب أكبر جزيرة على وجه الأرض.

وبحسب هذه الإفادة، تمكنت طائرة تابعة لسلاح الجو الدنماركي من تحديد موقع الطائرة بسرعة ومن ثم متابعة فقدانها للارتفاع وهبوطها على الماء. استطاع الطياران اللجوء إلى قارب إنقاذ والإشارة إلى الطاقم. وفي تلك الأثناء، كانت سفينة القيادة اتجهت نحوهما بالفعل حيث أمكن التقاط الرجلين في قارب مطاطي بعد وقت قصير.

وتم توثيق عملية الإنقاذ الناجحة في فيديو رسمي. وصرحت القيادة بأن التعاون بين الطائرة والسفينة أسهم في إنقاذ حياة شخصين. وتم نقل الرجلين إلى مستشفى في كاكورتوك.

وأفادت محطة البث الإذاعي في جرينلاند «كيه إن آر» بأن الرجلين هما ألمانيان وبأنهما لم تقع لهما إصابات.