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أوكرانيا تتسلم أول دفعة من مقاتلات «إف - 16»

أوكرانيا تتسلم أول دفعة من مقاتلات «إف - 16»
31 يوليو 2024 22:52


  وصلت أول دفعة من مقاتلات «إف - 16» من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى أوكرانيا، في خطوة طال انتظارها.
 ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن الموعد النهائي لنقل الطائرات الأميركية كان نهاية الشهر الجاري وقد تم الالتزام بالموعد. وعدد المقاتلات محدود وقالت المصادر، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الطيارون الأوكرانيون، الذين تلقوا تدريبات على يد حلفائهم الغربيين خلال الأشهر الماضية، سيتمكنون على الفور من استخدام المقاتلات أم أن العملية ستستغرق وقتاً أطول. ورفضت ديانا دافيتيان، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، التعليق. واستغرق وصول المقاتلات إلى أوكرانيا عاماً، حيث كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تراجع عن معارضته لإرسالها مقاتلات «إف - 16» لكييف في مايو 2023 بعد مناشدات متكررة من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والحلفاء بـ«الناتو» للسماح بإرسالها. 

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