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زيلينسكي: «العالم بأسره» يريد مشاركة روسيا بقمة السلام المقبلة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
1 أغسطس 2024 01:09

روفنو (أوكرانيا) (أ ف ب) 

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رغبة بلاده والعالم بأسره في رؤية روسيا تشارك في المؤتمرات العالمية التي تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وكان قادة ومسؤولون كبار من أكثر من 90 دولة قد وفدوا إلى منتجع بورغنستوك السويسري في يونيو لحضور قمة السلام الأولى التي اعتبرتها روسيا مضيعة للوقت.
لكن زيلينسكي أشار مؤخراً إلى أنه يجب أن تُمثل موسكو في القمة الثانية التي يتم التخطيط لها.
وقال زيلينسكي «الغالبية في العالم يقولون اليوم إن روسيا يجب أن تكون ممثلة في القمة الثانية، وإلا فلن نحقق نتائج ذات مغزى».
وأضاف لوكالة فرانس برس ووسائل إعلام فرنسية في غرب أوكرانيا «بما أن العالم بأسره يريدهم أن يكونوا على الطاولة، فلا يمكننا أن نكون ضد ذلك».
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه منفتح على المفاوضات، لكنه لن يأمر بوقف إطلاق النار إلا إذا تنازلت كييف عن الأراضي التي تدعي موسكو سيادتها عليها.
وفي المقابلة لفت زيلينسكي أيضاً إلى أن القوات الروسية حققت مكاسب في شرق أوكرانيا لأن حلفاء كييف يقيدون استخدامها للأسلحة التي يوفرونها لها، كما أن قواته لا تزال تنتظر تسلم أسلحة من الخارج.

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