ملياردير أميركي يسعى لجمع 10 ملايين دولار لصالح ترامب

واشنطن (د ب أ)

يسعى هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد، لجمع نحو 10 ملايين دولار في حفل عشاء لصالح دونالد ترامب هذا الأسبوع في منزله.

وقال لوتنيك، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج أمس: «إنه سباق ساخن الآن ودونالد ترامب يحتاج إلى جمع التبرعات، وأنا أحاول المساعدة بأي طريقة ممكنة».

ومن المقرر أن يشارك ترامب في حفل جمع التبرعات مع حوالي 100 ضيف في بلدة هامبتونز يوم غدٍ الجمعة، حيث يشارك في تقديم الحفل مدير صندوق التحوط السابق جون بولسون وأوميد مالك، رئيس صندوق 1789 كابيتال.

ومن المقرر أن يحصل كل متبرع يدفع 250 ألف دولار على فرصة الجلوس على طاولة ترامب.

وتبرع لوتنيك، وهو شخصية معروفة منذ فترة طويلة في حي المال في «وول ستريت» وتشمل مشاريعه مجالات العقارات والخدمات المصرفية الاستثمارية، بحوالي مليون دولار للمؤسسات التي تدعم ترامب منذ ديسمبر، حسب مجموعة أوبن سيكريت (التي تتبع تنقل الأموال في مجال السياسة وتأثيرها على الانتخابات والسياسة).

من جهة أخرى، جمعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس 200 مليون دولار في أسبوع منذ أن أصبحت مرشحة رئاسية في سباق 2024، حسبما أعلن فريق حملتها الانتخابية الأحد الماضي.