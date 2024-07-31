الخميس 1 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دعم أممي عاجل لـ195 ألف لاجئ سوداني في ليبيا

دعم أممي عاجل لـ195 ألف لاجئ سوداني في ليبيا
1 أغسطس 2024 01:08

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
قلق أممي من استهداف إسرائيل مناطق سكنية مكتظة في بيروت
الأمم المتحدة: 75 ألف نازح باليمن منذ مطلع 2024

أعلنت منظمة الأمم المتحدة تخصيص نحو 5.3 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لدعم 195 ألف لاجئ، ومجتمعاتهم المضيفة في ليبيا.
ونشر مركز إعلام الأمم المتحدة، عبر موقعه الرسمي، تأكيدات على ارتفاع عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا منذ بدء الصراع في أبريل 2023، وسيدعم هذا المبلغ المساعدات العاجلة ويعزز الاستجابة الإنسانية، في حين يجري حشد المزيد من الموارد.
وأكدت الهيئة الأممية، أن هذا التمويل يعد جزءاً من خطة الاستجابة الإقليمية الأوسع للاجئين المخصصة لأزمة السودان التي نسقتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تشمل ليبيا وأوغندا، حيث يسعى الشركاء في مجال المساعدات الإنسانية إلى الحصول على 1.5 مليار دولار لدعم المتضررين من الصراع.
وشدد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك على أن تلك الخطة لا تزال تعاني من نقص التمويل بشكل كبير، حيث لم تحصل سوى على 313 مليون دولار، أي 21% من المبلغ الإجمالي المطلوب. 
وسجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى الأول من يوليو الجاري، أكثر من 40 ألف لاجئ سوداني نزحوا إلى ليبيا منذ بدء الصراع في السودان، لكن التقديرات تفيد بوصول عدد أكبر بكثير إلى شرق البلاد، مع استمرار تدفق المزيد من اللاجئين، خاصة مع تصاعد الحرب.

ليبيا
الأمم المتحدة
السودان
أزمة السودان
المساعدات الإنسانية
مفوضية شؤون اللاجئين
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
جلسات التدريب في أبوظبي تشعل الأجواء قبل «ليلة النزال»
الرياضة
جلسات التدريب في أبوظبي تشعل الأجواء قبل «ليلة النزال»
اليوم 21:00
«أبوظبي إكستريم» تختتم «الوزن الرسمي» و«مواجهة الأبطال»
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تختتم «الوزن الرسمي» و«مواجهة الأبطال»
اليوم 20:54
رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال
الأخبار العالمية
إستونيا تشدد الضوابط الجمركية على الحدود مع روسيا
اليوم 20:51
طائرات تقل سجناء في مطار في أنقرة
الأخبار العالمية
تركيا تعلن تبادل سجناء بين روسيا ودول غربية
اليوم 20:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©