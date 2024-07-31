كينيا تحبط هجوماً إرهابياً لحركة «الشباب»

مقدیشو (الاتحاد)

أحبطت الأجهزة الأمنية الكينية، أمس، هجوماً لحركة «الشباب» الإرهابية في ألانجو، في منطقة غاريسا في الإقليم الشمالي الشرقي.

وتلقت أجهزة الاستخبارات الكينية معلومات حول استعداد حركة «الشباب» لشن هجوم وتمكنت من إفشال خطتها وقتل اثنين من عناصر الحركة بينما فر آخرون.

ومن بين الأسلحة التي تمت مصادرتها من مقاتلي حركة الشباب بندقيتان من طراز AK47، بالإضافة إلى 7 مخازن ومتفجرات ومواد أخرى مختلفة.

وكانت الحكومة الكينية قد قامت بتشجع مواطنيها على تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية حول الأشخاص المشتبه في تخطيطهم للهجوم.

في السياق، قُتل مدني على الأقل وأُصیب آخر جراء انفجار لغم أرضي في مدینة «عیل طیر» في إقلیم غلغدود بولایة غلمدغ وسط الصومال.

وأشار السكان المحلیون إلى أن القتيل جرى نقله إلى المستشفى الرئیس في المدینة لكنه فارق الحياة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤولیتها عن الانفجار إلا أن المسؤولين الصومالیین اتهموا حركة «الشباب» الإرهابية بالتورط في الهجوم.