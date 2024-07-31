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عواصف رعدية عنيفة تضرب نورماندي في فرنسا

عواصف رعدية عنيفة تضرب نورماندي في فرنسا
1 أغسطس 2024 00:09

تعرضت منطقة نورماندي اليوم إلى موجة جديدة من العواصف الرعدية العنيفة، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

وسجلت الأمطار في مدينة إيفرو، 28.6 ملم خلال 30 دقيقة فقط، وهو ما يعادل أكثر من نصف معدل الأمطار لشهر يوليو في هذه المنطقة. وما زالت العواصف الرعدية مستمرة.

وأظهرت الصور المنشورة حجم الأضرار في منطقة إيفرو، حيث غمرت المياه الطرقات وسقطت أغطية الصرف الصحي.

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وأعلنت محافظة يور في بيان لها عند الساعة 19:00 بالتوقيت الفرنسي أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في المحافظة..إلا أن العواصف تسببت في قطع طرق وغمر العديد من الأقبية بالمياه واندلاع حريق في أحد المنازل.

وإلى جانب الأمطار، شهدت المنطقة رياحاً عاتية حيث سجلت محطة الأرصاد الجوية في أرجنتان رياحًا بسرعة 124 كم/ساعة، وهي ثاني أقوى سرعة رياح تسجلها المحطة منذ افتتاحها في عام 1994 بعد العاصفة التي وقعت في عام 1999. 
في تيتشفيلي (أورني)، تم تسجيل 34.3 ملم من الأمطار في غضون ثلاث ساعات، بينما سجلت إيفرو 33.1 ملم. وبحسب بيانات ميتيو-فرانس، تم رصد أكثر من 21,000 صاعقة في أورني و17,000 صاعقة في يور.
 وتوقعت ميتيو-فرانس أن تستمر العواصف القوية من الغرب إلى الشرق مساء الأربعاء ولا تنتهي إلا في النصف الثاني من الليل بين الأربعاء والخميس. وقد وضعت ميتيو-فرانس عدة محافظات في نورماندي، بما في ذلك سين-ماريتيم ويور وأورني، في حالة تأهب برتقالية بسبب العواصف مساء الأربعاء وصباح الخميس. يُذكر أنه خلال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، تعرضت عشرات من المنازل في سين-ماريتيم للفيضانات نتيجة العواصف.

المصدر: وام
فرنسا
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