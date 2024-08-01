مقتل 11 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة شمالي الهند

لقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء مختلفة في شمال الهند اليوم الخميس بينما فقد أكثر من 250 شخصاً في منطقة جبال الهيمالايا، منهم زوار تقطعت بهم السبل.

وسجلت إدارة الأرصاد الجوية الهندية هطول 183 مليمتراً من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في دارامشالا، وهي مزار سياحي شهير بولاية هيماتشال براديش.

وقال رئيس حكومة الولاية سوكفيندر سينغ سوكهو على منصة إكس إن أكثر من 50 شخصاً في عداد المفقودين بعد هطول أمطار غزيرة على عاصمة الولاية شيملا والمناطق المحيطة بها، مضيفا أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وقال وزير العائدات بالولاية جاجات سينغ نيجي لوكالة أنباء آسيا الدولية، إن شخصين لقيا حتفهما بعد تحطم حاجز في مشروع للطاقة، مما أدى إلى عرقلة الاتصالات في المنطقة.

وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة في ولاية أوتار كاند، كما تقطعت السبل بنحو 200 زائر بعد أن جرفت الأمطار جزءاً من الطريق الذي يقطعونه عادة.

وباغتت الأمطار الغزيرة السكان في نيودلهي مساء أمس الأربعاء، إذ سجلت دائرة الأرصاد الجوية الهندية هطول 147 مليمترا من مياه الأمطار في الأجزاء الشرقية من دلهي وضواحيها.

ولقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وشهد سكان العاصمة سلسلة من الأحداث الجوية المتطرفة على مدار الشهور القليلة الماضية، من درجات حرارة شديدة الارتفاع إلى فيضانات وأمطار غزيرة تسببت في انهيار سقف بمطار المدينة.