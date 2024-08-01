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الصين تسجل أعلى درجة حرارة شهرية منذ عام 1961

الصين تسجل أعلى درجة حرارة شهرية منذ عام 1961
1 أغسطس 2024 13:59

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن شهر يوليو الماضي كان الأكثر حرارة في البلاد منذ بدء التسجيلات الشاملة عام 1961.

وأوضحت قناة الصين المركزية نقلاً عن الهيئة أن متوسط درجة الحرارة في الصين خلال شهر يوليو بلغ 23.21 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو 2017 والبالغ 23.17 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن جميع المقاطعات الصينية شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، حيث سجلت مقاطعتا قويتشو ويوننان أعلى درجات حرارة على الإطلاق لشهر يوليو، بينما سجلت مقاطعات هونان وجيانغشي وتشجيانغ وفوجيان والتبت ثاني أعلى درجات حرارة.

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وحذرت الهيئة من استمرار موجة الحر في أغسطس، خاصة في مناطق وسط وجنوب شرق البلاد، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق، لا سيما في منطقة جيانغسو وتشجيانغ وشنغهاي.

وأرجعت الهيئة ذلك إلى سيطرة الضغط المرتفع شبه الاستوائي بقوة على هذه المناطق، مما سيؤدي إلى تطور وتعزيز الطقس الحار في مناطق جيانغهاي وجيانغهواي وجيانغنان وغيرها من الأماكن في الصين.

المصدر: وام
الصين
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