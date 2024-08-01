الكرملين يعلّق على تسلم أوكرانيا طائرات مقاتلة متطورة

علّقت روسيا، اليوم الخميس، على تقارير أفادت بوصول أولى طائرات "إف-16" المقاتلة المتطورة إلى أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين) إن أي مقاتلات "إف-16" تُسلم لأوكرانيا "سيتم إسقاطها"، مؤكدة أن هذه الطائرات لن تؤثر بشكل كبير في الحرب.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "أعدادها ستتناقص تدريجيا، سيتم إسقاطها ... بالطبع، لا يمكن لتلك الإمدادات أن تؤثر بشكل كبير على مسار الأحداث على الجبهة".

وتطالب أوكرانيا، منذ حوالي عامين، شركاءها الغربيين بتسليمها طائرات "إف-16"، الأهم في قائمة المعدات العسكرية الطويلة التي طلبتها من داعميها.

وتتميز الطائرة المقاتلة، أميركية الصنع، بالدقة والسرعة ومدى تحركها.

تأمل كييف أن يسمح لها انضمام هذه الطائرات إلى أسطولها الجوي بحماية نفسها بشكل أفضل.

وتعهدت دول عدة في حلف شمال الأطلسي بتزويد أوكرانيا بأعداد من هذه الطائرات المقاتلة وتقوم بتدريب طيارين وأطقم أوكرانية منذ أشهر.

وجعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تحسين الدفاعات الجوية الأوكرانية إحدى أولوياته خلال اجتماعاته مع الحلفاء.

وفي مقابلة مع وكالة صحفية في مايو الماضي، قال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى حوالي 130 طائرة من طراز "إف-16".

ومع ذلك، وعد شركاء أوكرانيا بإرسال أقل من 100 طائرة من طراز "إف-16" حتى الآن على مدى سنوات عدة، بعد تدريبات مكثفة للطيارين الذين سيستخدمونها.