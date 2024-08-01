"هاريس" قد تزيد حصة الرؤساء المنحدرين من ولايات غربية

ينتخب الأميركيون في نوفمبر المقبل، رئيسهم السابع والأربعين منذ إقرار دستور الولايات المتحدة الأميركية في 4 مارس 1789.

ينحدر المرشح الجمهوري دونالد ترامب من ولاية شرقية. بينما تأتي منافسته من الحزب الديمقراطي كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي من ولاية غربية.

وكان جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة من أبريل 1789 حتى مارس 1797.

تاريخيا، جاء رؤساء الولايات المتحدة من نحو 22 ولاية. وقد انحدر نصفهم من 4 ولايات فقط كلها ولايات شرقية.

تأتي ولاية فرجينيا، الواقعة في شرق الولايات المتحدة على ساحل المحيط الأطلسي، في المرتبة الأولى بـ8 رؤساء، أولهم جورج واشنطن وآخرهم ويدرو ويلسون الرئيس الثامن والعشرون (1913-1921).

تليها أوهايو بـ7 رؤساء. كان أولهم الرئيس الثامن عشر يوليسيس غرانت (1869-1877).

تأتي نيويورك في المرتبة الثالثة بـ5 رؤساء. كان مارتن فون بورن الرئيس الثامن هو أول رئيس من نيويورك يتولى الرئاسة (1837-1841) بينما كان دونالد ترامب الرئيس الخامس الأربعين (2017-2021) آخر من يتولى المنصب من هذه الولاية.

جاءت ولاية ماساتشوستس في المرتبة الرابعة من حيث عدد الرؤساء المنحدرين منها. وكان أولهم الرئيس الأميركي الثاني جون أدامز (1797-1801) وآخرهم جورج بوش الأب (1989-1993).

على مدار تاريخ الولايات المتحدة، كان المرشح الرئاسي الذي ينحدر من إحدى الولايات الشرقية، هو صاحب الحظ الأوفر للفوز بالسباق إلى البيت الأبيض، حيث قاد البلاد 37 رئيساً من الولايات الشرقية، بينما تولى المنصب 9 رؤساء فقط من الولايات الغربية.. فما السر وراء ذلك؟

ربما يعود السبب في ذلك إلى أن أميركا كانت تتكون من ولايات شرقية فقط. لذا، كانت هذه الولايات ذات كثافة سكانية أعلى. وتسيطر الولايات الشرقية أيضاً على المجمع الانتخابي، حيث يتمتع بأكبر عدد من المقاعد الانتخابية. كما أن غالبية وسائل الإعلام الشهيرة موجودة في هذه الولايات، وهو ما يمكنها من التأثير بشكل حاسم في انتخاب الرئيس الأميركي.

كما ساهم انتشار شبكات الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام القوية في الولايات الشرقية، بشكل كبير، في جذب أكبر عدد من الناخبين، ما جعل نسبة التصويت مرتفعة في تلك الولايات.

فهل تحسم الولايات الشرقية السباق الحالي بين هاريس التي تتحدر من ولاية غربية وترامب المتحدر من أخرى شرقية؟