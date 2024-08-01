تركيا تعلن تبادل سجناء بين روسيا ودول غربية

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن تركيا نسقت في أنقرة عملية تبادل 26 سجينا بين روسيا ودول غربية عدة.

وأضافت أن من بين السجناء، الذين شملتهم عملية التبادل الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش وعنصر البحرية الأميركي السابق بول ويلان.

كما شملية عملية التبادل الروسي فاديم كراسيكوف المسجون في ألمانيا.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان، إن "وكالة الاستخبارات التركية نفذت في أنقرة عملية تبادل السجناء الأكبر في الآونة الأخيرة وشملت تبادل 26 شخصا كانوا في سجون سبع دول مختلفة (الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنروج وروسيا وبيلاروس)".

وأوضحت الرئاسة أن سبع طائرات شاركت في نقل السجناء.