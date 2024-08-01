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كوريا الجنوبية تعرض مساعدة جارتها الشمالية بعد الفيضانات

منازل غارقة تحت سيول الأمطار في كوريا الشمالية
1 أغسطس 2024 22:53

أعلنت منظمة الصليب الأحمر في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن سول عرضت تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية المتضررة من الفيضانات.
يأتي العرض في أعقاب ورود تقارير عن وقوع أضرار جسيمة في المناطق الواقعة شمال غربي كوريا الشمالية جراء السيول الناجمة عن أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية.
ولفتت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية إلى أن ما يصل إلى 1500 شخص ربما لقوا حتفهم، في حين لم تتحدّث السلطات الكورية الشمالية عن وقوع ضحايا.
وأعرب الصليب الأحمر الكوري الجنوبي عن تعازيه لضحايا الفيضانات في كوريا الشمالية.
وقالت كوريا الجنوبية إنها مستعدة لمناقشة تفاصيل المساعدات وحجمها وطريقة تسليمها مع كوريا الشمالية، وإنها تتطلع إلى استجابة سريعة من بيونغ يانغ، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.
يذكر أن كوريا الشمالية لم تقبل عروض المساعدة الإنسانية من كوريا الجنوبية منذ عدة سنوات، ولم تبد أي إشارة علنية على أنها ترغب في الحصول على مساعدة من جارتها.
يأتي عرض المساعدة الكوري الجنوبي بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن مدينة سينويجو ومقاطعة أويجو القريبة قد تعرضتا لأمطار غزيرة وفيضانات في الأسبوع الأخير من يوليو الماضي.

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المصدر: وكالات
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