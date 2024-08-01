الرئيس الموريتاني يؤدي اليمين لولاية ثانية

أدى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، اليمين الدستورية لولاية ثانية من خمس سنوات وتعهد بـ"محاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد" وذلك خلال حفل في العاصمة نواكشوط بحضور عدة وفود أجنبية.

وقال الغزواني، في قصر "المرابطون" بضاحية العاصمة، إن المعركة ضد الفساد "ستكون مسؤوليتنا جميعا، الإدارة والقضاء والمجتمع المدني والصحافة. إنها معركة تبدأ بالتغلب على المقاومة التي تعارض ذلك".

وشكر الرئيس الموريتانيين إعادة انتخابه.

وأكد مجددا التزامه "بذل كل ما في وسعه للارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم وتحقيق آمالهم" في خطاب تنصيبه بحضور ستة رؤساء دول افريقية. وتمثل المغرب والجزائر برئيسي الحكومة.

فاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56,12% من الأصوات.

وسيقود الغزواني، البالغ 67 عاما والذي انتخب في الدورة الأولى عام 2019، موريتانيا لولاية من خمس سنوات، وهي واحة استقرار في منطقة مضطربة بأعمال الإرهابيين.

ولم تشهد هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 4,9 ملايين نسمة، أي هجوم إرهابي على أراضيها منذ عام 2011، في حين تتكثف في أماكن أخرى في منطقة الساحل.