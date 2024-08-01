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العراق يدعو قواته إلى اليقظة في ظل الوضع في المنطقة

عناصر من الشرطة العراقية
1 أغسطس 2024 23:20

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، القوات العراقية إلى ضرورة اليقظة والجاهزية الدائمة للمستجدات الأمنية الطارئة في المنطقة.
كما دعا السوداني، خلال اجتماعه بعدد من القيادات الأمنية، إلى "رفع مستوى التنسيق الاستخباري والمعلوماتي بين الأجهزة الأمنية في قواطع العمليات وتحديث الخطط الأمنية والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في تحقيق الاستقرار الأمني"، حسبما أفاد بيان للحكومة العراقية.
وشدد رئيس الحكومة العراقية على "أهمية تكثيف قدرة المعالجة السريعة للتحديات الأمنية، ووجوب مراعاة المنتسبين، وتوفير كل وسائل الدعم لهم، بما يمكنهم من أداء الواجب على أكمل وجه ومراعاة التعامل مع السكان وفق القانون والدستور وبما يحفظ هيبة الدولة". 

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محمد شياع السوداني
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