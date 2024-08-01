تقرير أممي يحذر من تزايد نشاط «داعش» في موزمبيق

نيويورك (د ب أ)

حذر تقرير للأمم المتحدة من أن المتمردين المدعومين من تنظيم «داعش» الإرهابي في موزمبيق، أصبحوا أكثر نشاطا بشكل متزايد ويستخدمون تكتيكات أكثر تطورا.

وينشط المتمردون بالقرب من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 20 مليار دولار والذي تهدف شركة توتال إنرجيز إلى استئناف العمل به هذا العام.

وتمكنت موزمبيق من صد المتمردين بمساعدة قوات من مجموعة دول تقع جنوبي أفريقيا ورواندا، لكن تجدد العنف هذا العام في مقاطعة كابو ديلجادو الواقعة شمال شرقي البلاد.

وأكملت البعثة العسكرية الإقليمية انسحابها الشهر الماضي، مما زاد من خطر اندلاع مزيد من الصراع، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات (الذي يقدم المساعدة للجنة مجلس الأمن بشأن «داعش»، وتنظيم «القاعدة»، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات) في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن «الوضع في مقاطعة كابو ديلجادو أصبح أكثر هشاشة بعد التغيير في المشهد الأمني».