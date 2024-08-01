بوتين يلتقي الرئيس الإندونيسي المنتخب

موسكو (د ب أ)

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو في موسكو، أول أمس، لإجراء محادثات حول توسيع آفاق العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين: إن حجم التجارة بين البلدين تضاعف رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين إندونيسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا، والتي أصبحت جاهزة للتوقيع، تمنح الأمل في مزيد من النمو في العلاقات.

ورحب برابوو باعتزام شركة الخطوط الجوية الروسية التابعة للدولة «إيروفلوت» تنظيم رحلات مباشرة إلى جزيرة بالي السياحية التي تحظى بشعبية لدى الروس.

كما أبدى اهتمامه بالتعاون مع شركة الطاقة النووية الروسية روس اتوم، وقال: «لقد تحدثنا عن مفاعلات صغيرة ومفاعلات كبيرة أيضا».

ويذكر أن الجنرال السابق ووزير الدفاع الإندونيسي الحالي برابوو، وهو صهر سابق للرئيس الأسبق سوهارتو، قد جرى انتخابه رئيساً في فبراير ومن المقرر أن يتولى منصبه في أكتوبر المقبل.

والتقى الرئيس المنتخب أيضاً بوزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف لمناقشة التعاون العسكري بين البلدين اللذين يجريان بالفعل مناورات وتدريبات مشتركة.

ووجهت روسيا الدعوة إلى إندونيسيا لحضور العرض البحري المقبل في سان بطرسبورج في يوليو من العام القادم.

وتتوقع إندونيسيا، بدورها، مشاركة شركات دفاعية روسية في معرض للأسلحة سيقام في إندونيسيا في نوفمبر.