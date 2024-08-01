بايدن يشكر تركيا على "جهودها" في صفقة تبادل السجناء

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن شكره إلى تركيا على الجهود التي بذلتها في إتمام عملية التبادل الكبيرة لسجناء بين روسيا والعديد من الدول الغربية والتي أنجزت في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان "خلال الاتصال الهاتفي، شكر الرئيس الأميركي بايدن للرئيس إردوغان جهوده الهادفة إلى ضمان حسن تنفيذ (عملية) تبادل السجناء".

وأشاد الرئيس جو بايدن بالاتفاق باعتباره من "منجزات الدبلوماسية وعلاقات الصداقة" وامتدح حلفاء واشنطن على "قراراتهم الجريئة والشجاعة".

وقال "لم يكن هذا ممكنا لولا حلفاؤنا"، مضيفا "اليوم مثال قوي على أهمية تكوين الصداقات في هذا العالم".

وذكرت تركيا، التي نسقت عملية التبادل، أن 10 سجناء، بينهم قاصران، نُقلوا إلى روسيا. كما نقل 13 سجينا إلى ألمانيا وثلاثة إلى الولايات المتحدة.

وشارك في عملية التبادل بولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا البيضاء.

وقالت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، في بيان "بعد استكمال الفحوصات الطبية وإجراءات الموافقة من الأطراف... وُضع السجناء على متن طائرات الدول التي سيسافرون فيها بموافقة وتعليمات وكالة الاستخبارات الوطنية".



