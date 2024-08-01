ليبيا تتسلم رئاسة أجهزة المخابرات الأفريقية «سيسا»

حسن الورفلي (بنغازي)

استلم جهاز المخابرات الليبية رسمياً رئاسةَ منظمة أجهزة المخابرات الأفريقية «سيسا» للعام القادم 2025.

وأكد مصدر بجهاز المخابرات الليبية لـ«وكالة الأنباء الليبية»، أن رئيس الجهاز، الفريق أول «حسين العائب، تلقى التهاني من الدول الأعضاء في منظمة «سيسا» بمناسبة اختياره لرئاسة الدورة القادمة، مثمنين جهود عناصر الجهاز ورئاسته في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ومن جانبهم اعتبر منتسبو الجهاز أن رئاسة جهاز المخابرات الليبية لهذه المنظمة الأمنية الإقليمية، كما ورد في الوكالة، دليلاً على مكانة وحِرفية عمل الجهاز إقليمياً ودولياً، مؤكدين على أن هذا التقدير سيكون دافعاً وحافزاً لهم في سبيل مواصلة جهودهم من أجل صون مصالح ليبيا وحماية أمنها واستقرارها.

وفي سياق آخر، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في بنغازي، ترحيل 65 مهاجراً عربياً غير نظاميين، وذلك عبر منفذ «امساعد» الحدودي، مشيراً إلى أن هؤلاء المهاجرين جرى إيقافهم خلال حملة شنها فرع بنغازي خلال الأيام الماضية.