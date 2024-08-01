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مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس اليمني السابق صالح ونجله

إحدى جلسات مجلس الأمن (أرشيفية)
2 أغسطس 2024 01:04

عواصم (د ب أ)

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رفع مجلس الأمن الدولي اسم الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، من قائمة العقوبات المفروضة عليهما بتهمة «تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن».
وقال طارق صالح، عضو المجلس الرئاسي اليمني، ونجل شقيق الرئيس السابق علي صالح، في حسابه على منصة «إكس»، إن «لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت اسمي الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد، من قائمة العقوبات التابعة لها». 
وبناء على هذا القرار، ستتمكن أسرة صالح من التصرف في أموالها.
وكان مجلس الأمن قد أدرج في أبريل 2015، أحمد علي صالح، وعبدالملك الحوثي، في قائمة العقوبات بموجب القرار الأممي رقم 2216.

مجلس الأمن
اليمن
مجلس الأمن الدولي
الرئيس اليمني
علي عبدالله صالح
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