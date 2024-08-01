بوتين يستقبل الروس المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، في مطار "فنوكوفو" في العاصمة موسكو، الروس الذين أفرج عنهم في إطار صفقة تبادل سجناء مع دول غربية.

وشكر بوتين، الروس الثمانية، وقال بعدما عانق العديد منهم على مدرج المطار، وفق ما أظهرت مشاهد بثتها التلفزيون الروسي، "أود أن أهنئكم، شكرا جزيلا".

وشكر خصوصا من خدموا في الجيش الروسي "على وفائهم".

وقالت تركيا، التي نسقت عملية التبادل، أن سجناء نُقلوا إلى روسيا. كما نقل 13 سجينا إلى ألمانيا وثلاثة إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، في بيان "بعد استكمال الفحوصات الطبية وإجراءات الموافقة من الأطراف... وُضع السجناء على متن طائرات الدول التي سيسافرون فيها بموافقة وتعليمات وكالة الاستخبارات الوطنية".



