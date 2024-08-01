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ترامب يخسر استئنافا بشأن قضية جنائية أدين فيها

ترامب خلال مثوله أمام المحكمة في نيويورك (أرشيفية)
2 أغسطس 2024 00:33

رفضت محكمة استئناف في نيويورك، الخميس، طعنا قدمه دونالد ترامب في أمر حظر النشر في قضيته الجنائية التي أدين فيها الرئيس الأميركي السابق في مايو الماضي باتهامات تتعلق بأموال دُفعت لامرأة.
يعني القرار، الذي أصدرته محكمة الاستئناف في مانهاتن، أن المرشح الجمهوري للرئاسة لا يمكنه التعليق علنا على المدعين العامين وآخرين على صلة بالقضية حتى يصدر القاضي خوان ميرشان حكمه في 18 سبتمبر المقبل، أي قبل سبعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.
وقال محامو ترامب إن أمر حظر النشر ينتهك حق ترامب في حرية التعبير وفقا للتعديل الأول في الدستور الأميركي.
وقال ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملة ترامب، في بيان "أمر حظر النشر غير أميركي بشكل صارخ".
وأظهر استطلاع للرأي، أجرته رويترز/إبسوس ونشر يوم الثلاثاء، أن ترامب يخوض سباقا متقاربا مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، التي من المتوقع أن تصبح مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.
وحصلت هاريس على 43 بالمئة من تأييد الناخبين المسجلين متقدمة على ترامب الذي حصل على 42 بالمئة، وهو فارق طفيف يقع في نطاق هامش الخطأ.
وفرض القاضي أمر حظر النشر قبل أسابيع قليلة من بدء المحاكمة في 22 أبريل قائلا إن سجل ترامب في الإدلاء بتصريحات تنطوي على تهديد قد يقوض المحاكمة.
ودانت هيئة المحلفين ترامب في 34 اتهاما جنائيا تتعلق بتزوير سجلات تجارية.
وكانت هذه هي أول محاكمة لرئيس أميركي في اتهامات جنائية.

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