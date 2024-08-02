بايدن وهاريس يستقبلان السجناء المفرج عنهم في صفقة تبادل مع روسيا

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن مساء الخميس السجناء الذين أفرجت عنهم روسيا بموجب صفقة تبادل تاريخية مع الغرب، ومن بينهم الصحافي إيفان غيرشكوفيتش وعنصر المارينز السابق بول ويلان، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وعاد السجناء المفرج عنهم إلى الولايات المتحدة على متن طائرة هبطت قرابة الساعة 23,40 (الجمعة 03,40 ت غ) في القاعدة العسكرية حيث كان في استقبالهم على أرض المطار الرئيس بايدن ونائبته هاريس المرشّحة لخلافته في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.



