مقتل 11 شخصاً جراء حريق في الفلبين

قال مسؤول محلي إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم يوم الجمعة في حريق اندلع بمبنى سكني وتجاري من خمسة طوابق في منطقة تشايناتاون بالعاصمة الفلبينية.

وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء إن الحريق في مقاطعة بينوندو في مانيلا تم إخماده بعد حوالي ثلاث ساعات من تنبيه رجال الإطفاء الساعة 2300 بتوقيت جرينتش تقريبا، لكن لم ترد تقارير عن السبب بعد.

وقال نيلسون تي، المسؤول المنتخب عن المنطقة التي اندلع فيها الحريق، لإذاعة دي.زد.آر.إتش "زوجة مالك المبنى من بين القتلى"، مضيفا أن عددا من الباعة يستخدمون المبنى لتخزين بضائعهم في الليل.

وقال إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المزيد من الأشخاص قد حوصروا وهناك مخاوف من أن يكونوا قد لقوا حتفهم.