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بايدن بعد تبادل السجناء: المستشار الألماني شولتس كان «مذهلاً»

بايدن بعد تبادل السجناء: المستشار الألماني شولتس كان «مذهلاً»
2 أغسطس 2024 12:14

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن تبادل السجناء التاريخي بين روسيا وبيلاروس من جهة، والعديد من الدول الغربية من جهة أخرى كان عملاً شاقاً لحلفاء الولايات المتحدة. 
وأضاف بايدن أمام الصحفيين في مطار قاعدة أندروز العسكرية المشتركة القريب من العاصمة واشنطن أن ألمانيا وسلوفينيا على وجه الخصوص اضطرتا إلى اتخاذ قرارات «تتعارض مع مصالحهما المباشرة»، مشيراً إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس على وجه الخصوص كان «مذهلاً». وهبطت طائرة تقل أميركيين مفرج عنهم في الولايات المتحدة ليلة الخميس/الجمعة (التوقيت المحلي). واستقبل بايدن ونائبته كامالا هاريس مواطنيهما المفرج عنهم بعد مغادرتهم الطائرة.
 

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المصدر: د ب أ
جو بايدن
أولاف شولتس
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