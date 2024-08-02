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عشرات القتلى جراء الفيضانات في باكستان

عشرات القتلى جراء الفيضانات في باكستان
2 أغسطس 2024 15:31

 قالت السلطات في باكستان اليوم الجمعة، إن فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة تسببت في مقتل 30 على الأقل، وأدت إلى أضرار جسيمة خلال الأسبوع المنقضي.
وشهدت مدينة لاهور، ثاني أكبر مدن باكستان، هطول أمطار بمعدلات لم تشهدها في أكثر من أربعة عقود.
وصاحبت فيضانات وانهيارات أرضية بداية موسم الرياح والأمطار في جنوب شرق آسيا على مدى الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل 195 على الأقل، كما لا يزال نحو مئتين في عداد المفقودين في كارثة شهدتها الهند المجاورة.
وهطلت أمطار بغزارة بالغة على شمال باكستان،مما تسبب في فيضانات وانهيار بنايات، كما زاد خطر التعرض لصواعق.
وتعتبر منظمات دولية مثل الأمم المتحدة أن باكستان من بين أكثر الدول المعرضة لتغيرات طقس ومناخ متطرفة. 

 

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المصدر: رويترز
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