السبت 3 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اضطرابات بحركة السكك الحديدية في برلين عقب حريق

اضطرابات بحركة السكك الحديدية في برلين عقب حريق
2 أغسطس 2024 15:59

 قالت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) صباح اليوم الجمعة، إن حريقاً في وحدة كابلات في العاصمة برلين تسبب في اضطرابات في خدمات القطارات للمسافات الطويلة والإقليمية وخدمات الركاب. 
وبحسب البيانات، وقعت الأضرار بين محطة السكك الحديدية المركزية في برلين والحي الغربي في شبانداو، ويجرى حاليا إعادة توجيه القطارات طويلة المدى إلى محطات في جيزوندبرونن والمحطة الرئيسية. 
كما يجرى إعادة توجيه القطارات الإقليمية، أو تأخيرها أو إيقافها في عدد أقل من المحطات. وتوقفت حركة القطارات بين «ويست إند» في غرب المدينة و«بوسيل شتراسه» في حي موابيت الشمالي، مع توفير خدمات بديلة منذ الساعة السابعة صباحا، بحسب بيانات «دويتشه بان». ونتيجة للحريق تعذر تشغيل العديد من الإشارات والمفاتيح. 
ووفقاً لتقييم أولي أجرته شركة «دويتشه بان»، ستظل حركة السكك الحديدية مقيدة حتى بعد ظهر اليوم على الأقل. 
ووفقاً لتحقيقات أولية، تم استبعاد اندلاع الحريق بسبب عطل تقني، بحسب الشركة. 
وتحدثت شبكة خطوط الركاب التي تديرها «دويتشه بان»، والمعروفة في ألمانيا باسم «إس-بان»، عن عمل تخريبي. ولم تعلق الشرطة بعد على سبب الحريق. وتفترض «إس-بان» أن الأمر سيستغرق يوماً كاملاً لإصلاح الأعطال.

أخبار ذات صلة
إصابة شخصين إثر سقوط سيارة على قضبان سكك حديدية في ألمانيا
إصابة 22 شخصاً جراء انفجار في مدينة نورمبرج الألمانية
المصدر: د ب أ
ألمانيا
برلين
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
أميركا إلى نصف نهائي «كرة السيدات»
الرياضة
أميركا إلى نصف نهائي «كرة السيدات»
اليوم 20:45
صورة مجمعة لهاريس وترامب
الأخبار العالمية
حملة هاريس ترد على عرض من ترامب لإجراء مناظرة
اليوم 20:39
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
الرياضة
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
اليوم 20:31
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
الرياضة
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©