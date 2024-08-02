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تركيا توقف العشرات بشبهة الانتماء إلى داعش

عناصر من الشرطة التركية
2 أغسطس 2024 17:13

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، توقيف "99 شخصا يشتبه" في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي في 26 محافظة في البلاد، بحسب وزير الداخلية علي يرلي كايا.
وقال الوزير، في رسالة على منصة إكس "أوقف 99 مشتبها بهم في عمليات GURZ-4 الجارية منذ ثلاثة أيام".
وأضاف "لن نتسامح مع أي إرهابي. لدينا هدف واحد وهو القتال دون تردد، بدعواتكم ودعمكم، حتى القضاء على آخر إرهابي".
نفّذت عمليات التوقيف في كل أنحاء البلاد، بما فيها العاصمة أنقرة وإزمير في الغرب وقيصري وقونيا في الوسط وغازي عنتاب وأضنة وهاتاي وكهرمان مرعش في الجنوب وإلازيغ وبينغول في الشرق، وفق الوزير.
وتعلن تركيا بانتظام عن توقيف مشتبه في انتمائهم إلى التنظيم المتشدد. وشملت عملية سابقة، نفّذت في مارس الماضي، 147 شخصا. كما أعلنت وزارة الداخلية التركية، في وقت سابق هذا العام، توقيف "2919 شخصا" للاشتباه في أن لديهم صلات بتنظيم داعش المتطرف.

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المصدر: آ ف ب
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