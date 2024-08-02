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الكرملين يرد على سؤال عن احتمال التفاوض مع أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
2 أغسطس 2024 18:28

استبعد الكرملين، اليوم الجمعة، احتمال حدوث تقدّم فوري في المفاوضات بشأن الأزمة في أوكرانيا في أعقاب عملية التبادل الكبيرة للسجناء بين موسكو ودول غربية، مشددًا على أن العمليتين مختلفتان.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحافيين، ردًا على سؤال حول إمكانية إحراز تقدّم دبلوماسي بين كييف وموسكو بعد عملية تبادل السجناء "حين نتحدث عن أوكرانيا وعن مشاكل دولية أكثر تعقيدًا، المبادئ مختلفة تمامًا، إنها مبادئ المصالح الوطنية والأمن القومي".
وأضاف "يجري العمل بطريقة مختلفة تمامًا، تبعًا لمبادئ أخرى".
والمفاوضات بين كييف وموسكو متوقفة تمامًا بعد أكثر من عامين من بدء الأزمة الأوكرانية.
في منتصف يونيو الماضي، نظّمت أوكرانيا في سويسرا قمة للسلام شاركت فيها نحو مئة دولة. ولم تُدع روسيا إلى القمة.
وقالت كييف حينها إنها ستضع، بحلول موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، خطة يجب أن تشكّل أساسًا لقمة مستقبلية تدعى إليها روسيا هذه المرة.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هذا الأسبوع في مقابلة مع وسائل إعلامية فرنسية، إن أوكرانيا و"العالم بأسره" يريدون أن تشارك روسيا في قمة السلام المقبلة.

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المصدر: آ ف ب
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