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نجاة أشخاص بعد أيام تحت انهيارات أرضية

فرق إنقاذ تبحث عن ناجين في انهيارات أرضية في الهند
2 أغسطس 2024 19:20

أنقذ الجيش أربعة أشخاص من منزل في ولاية كيرالا الهندية، اليوم الجمعة، بعد أن قضوا ثلاثة أيام تحت أنقاض الانهيارات الأرضية المدمرة.
وقال في.تي ماثيو، القائد الكبير في الجيش إن الجنود عثروا على رجلين وامرأتين أحياء في منطقة نائية معزولة اليوم.
وتسببت أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الساحلية الجنوبية في انهيارات أرضية في تلال منطقة "واياناد" في وقت مبكر من يوم الثلاثاء مما أدى إلى تدفق سيل من الطين والمياه والصخور إلى أسفل التلال لتدفن أو تجرف الناس وهم نيام.
وقالت السلطات إن الكارثة، وهي الأسوأ في كيرالا منذ فيضانات 2018، أدت إلى مقتل 195 شخصا وما زال هناك نحو 200 مفقود. وذكرت قناة "آسيانت" التلفزيونية المحلية أن 292 شخصا لقوا حتفهم.
وتعطلت جهود الإنقاذ في البداية بعد أن انفصلت "مونداكاي"، وهي المنطقة الأكثر تضررا، عن أقرب مدينة وهي "تشورالمالا" بعد أن جرفت المياه الجسر الرئيسي الذي يربط بينهما.
وقال الجيش، في بيان، إن مركبات ثقيلة بدأت التحرك على الجسر الذي يبلغ طوله 58 مترا وبناه مهندسو الجيش، كما أرسلت طائرات مسيرة مزودة بتكنولوجيا استشعار الأرض للعثور على الجثث المطمورة في الطين.
وأفادت السلطات أن نحو 1600 شخص أنقذوا من قرى على سفوح التلال ومزارع الشاي والهيل خلال اليومين الماضيين، وتضرر نحو 350 مبنى.

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المصدر: رويترز
الهند
انهيارات أرضية
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