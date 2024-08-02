ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جزئي لجسر في الصين

أسفر انهيار جزء من جسر في شمال الصين قبل أسبوعين جراء أمطار غزيرة عن مقتل 38 شخصًا على الأقل فيما لا يزال 24 شخصًا في عداد المفقودين، حسبما أفادت وسائل إعلامية رسمية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الصين الجديدة الرسمية للأنباء (شينخوا) أن جسر الطريق السريع، الذي يعبر فوق نهر، انهار في 19 يوليو الماضي "بسبب هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة" في شانغلو بمقاطعة شنشي.

وتقع شانغلو على مسافة نحو 900 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بكين.

وبث التلفزيون الرسمي حينها مشاهد للجسر أظهرت انهيار جزء منه في مياه النهر فيما بقيت بنيته في الاتجاه الآخر للسير صامدة.

وفي حصيلة سابقة صدرت في 20 يوليو، كان عدد القتلى يبلغ 12 شخصًا فيما كان يزيد عدد المفقودين عن 30.

وقال التلفزيون الرسمي إن السلطات أكّدت سقوط 25 مركبة في المياه مع انهيار الجسر.

وتشهد الصين ظروفا مناخية قصوى هذا الصيف وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة خلال فترة طويلة من الفصل لا سيما في شمال البلاد.

ويزداد هذا النوع من الظواهر الجوية القصوى تواترا وشدّة نتيجة التغير المناخي، وفق العُلماء.