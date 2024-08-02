السبت 3 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جزئي لجسر في الصين

انهيار الجسر في الصين
2 أغسطس 2024 19:51

أسفر انهيار جزء من جسر في شمال الصين قبل أسبوعين جراء أمطار غزيرة عن مقتل 38 شخصًا على الأقل فيما لا يزال 24 شخصًا في عداد المفقودين، حسبما أفادت وسائل إعلامية رسمية اليوم الجمعة.
وذكرت وكالة الصين الجديدة الرسمية للأنباء (شينخوا) أن جسر الطريق السريع، الذي يعبر فوق نهر، انهار في 19 يوليو الماضي "بسبب هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة" في شانغلو بمقاطعة شنشي.
وتقع شانغلو على مسافة نحو 900 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بكين.
وبث التلفزيون الرسمي حينها مشاهد للجسر أظهرت انهيار جزء منه في مياه النهر فيما بقيت بنيته في الاتجاه الآخر للسير صامدة.
وفي حصيلة سابقة صدرت في 20 يوليو، كان عدد القتلى يبلغ 12 شخصًا فيما كان يزيد عدد المفقودين عن 30.
وقال التلفزيون الرسمي إن السلطات أكّدت سقوط 25 مركبة في المياه مع انهيار الجسر.
وتشهد الصين ظروفا مناخية قصوى هذا الصيف وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة خلال فترة طويلة من الفصل لا سيما في شمال البلاد.
ويزداد هذا النوع من الظواهر الجوية القصوى تواترا وشدّة نتيجة التغير المناخي، وفق العُلماء.

أخبار ذات صلة
مدن كبرى في الصين تسجل درجات حرارة قياسية
فيضانات وانهيارات طينية جنوب غرب الصين
المصدر: وكالات
الصين
انهيار
جسر
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
أميركا إلى نصف نهائي «كرة السيدات»
الرياضة
أميركا إلى نصف نهائي «كرة السيدات»
اليوم 20:45
صورة مجمعة لهاريس وترامب
الأخبار العالمية
حملة هاريس ترد على عرض من ترامب لإجراء مناظرة
اليوم 20:39
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
الرياضة
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
اليوم 20:31
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
الرياضة
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©